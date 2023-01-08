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Звезда "Уэнсдэй" Кэтрин Зета-Джонс в прозрачном комбинезоне очаровала фигурой

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
2305
Время на прочтение
1 мин
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Звезда "Уэнсдэй" Кэтрин Зета-Джонс в прозрачном комбинезоне очаровала фигурой

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Артистка поделилась своей красивой фотографией в фотоблоге.

Британская актриса, звезда сериала "Уэнсдэй" Кэтрин Зета-Джонс похвасталась перед поклонниками своей красивой фигурой.

На странице в Instagram 53-летняя артистка поделилась фотографией одной из недавних фотосессий. На снимке Зета-Джонс позирует в полупрозрачном комбинезоне из кружева и черных вставок и игриво улыбается.

Наряд звезды прекрасно подчеркнул ее безупречную стройную фигуру: "Я только что проснулась и поняла, что сейчас же выходные. Я возвращаюсь в кровать. Удачной субботы", — пожелала всем Кэтрин.

Отметим, что известная британская актриса Кэтрин Зета-Джонс сейчас задействована в сериале "Уэнсдэй" режиссера Тима Бертона, где сыграла Мортицию Аддамс. Кстати, на днях стало известно, что нашумевший сериал от Netflix "Уэнсдэй" продлили на второй сезон. По предварительной информации, премьера новых серий ожидается к концу 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
2305
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