Звезда "Уэнздей" Дженна Ортега эмоционально отреагировала на слухи о романе с 60-летним Джонни Деппом

В последнее время в Сети начали активно распространяться сплетни о романе 20-летней звезды сериала "Уэнздей" с 60-летним американским актером Джонни Деппом.

Парочка якобы познакомилась на съемочной площадке фильма "Битлджюс-2" от режиссера Тима Бертона, где актриса играет главную роль. Пользователи сразу подхватили эти сплетни и предположили, что между знаменитостями вспыхнула искра и развязался роман.

Дженна Ортега расставила все точки над "i". Актриса эмоционально заявила, что это все ложь. С Джонни Деппом она никогда в жизни не виделась, так что такие сплетни вообще бессмысленны.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

"Это так глупо, что даже не смешно. Я никогда в жизни не встречалась с Джонни Депп и никогда с ним не работала. Пожалуйста, прекратите распространять ложь и оставьте нас в покое!" – ответила Ортега, пишет Daily Mail.

Представитель Джонни Деппа тоже прокомментировал слухи о романе звезды с младшей на 40 лет актрисой. Отмечается, что у актера нет ни личных, ни профессиональных отношений. Более того, Депп вообще и не снимается в фильме "Битлджюс".

Джонни Депп / Фото: Associated Press

"У Деппа нет никаких личных или профессиональных отношений с госпожой Ортегой. Он никогда не встречался с ней и не разговаривал. Он не участвует ни в одном совместном с ней проекте и не планирует", — сообщил представитель актера.

Напомним, недавно стало известно, что звезда "Игры престолов" Софи Тернер разводится с мужем, музыкантом Джо Джонасом. Пара прожила в браке четыре года. Вместе они воспитывают двух маленьких дочерей.

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