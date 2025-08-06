Звезда "Уэнздей" Дженна Ортега неожиданно обратилась к украинцам: что сказала актриса

Дженна Ортега / © Associated Press

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Американская актриса, звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега неожиданно обратилась к украинцам.

Артистка сделала важное заявление не просто так. Дело в том, что с 6 августа второй сезон сериала уже доступен на стриминговой платформе Netflix. Поэтому, Дженна Ортега в образе главного персонажа картины пригласила украинцев к просмотру.

"Привет, Украина! "Невермор" зовет! Больше монстров, больше тайн, еще больше мрака. "Уэнздей" уже доступен на Netflix", - сказала на видео актриса.

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Хотя это и была маркетинговая компания с целью привлечь больше внимания ко второму сезону сериала, однако все же видео порадовало украинцев. Как писали пользователи в комментариях, особенно приятно было слышать: "Привет, Украина!".

Это "Hello Ukraine" можно слушать вечно!

Ого, Уэнздей лично обратилась к Украине!

Ради этого "Hello Ukraine" оформил подписку на Netflix!

Отметим, "Уэнздей" - американский сериал от Netflix. Он рассказывает о приключениях загадочной девочки Уэнздей из семейки Аддамсов в школе "Невермор", которой приходится разгадывать тайны. В ноябре 2022 года вышел первый сезон сериала, а сейчас же представили продолжение картины.