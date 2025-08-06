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- Гламур
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Звезда "Уэнздей" Дженна Ортега неожиданно обратилась к украинцам: что сказала актриса
Дженна Ортега приятно порадовала украинцев. Артистка по случаю премьеры второго сезона "Уэнздей" сделала важное заявление.
Американская актриса, звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега неожиданно обратилась к украинцам.
Артистка сделала важное заявление не просто так. Дело в том, что с 6 августа второй сезон сериала уже доступен на стриминговой платформе Netflix. Поэтому, Дженна Ортега в образе главного персонажа картины пригласила украинцев к просмотру.
"Привет, Украина! "Невермор" зовет! Больше монстров, больше тайн, еще больше мрака. "Уэнздей" уже доступен на Netflix", - сказала на видео актриса.
Хотя это и была маркетинговая компания с целью привлечь больше внимания ко второму сезону сериала, однако все же видео порадовало украинцев. Как писали пользователи в комментариях, особенно приятно было слышать: "Привет, Украина!".
Это "Hello Ukraine" можно слушать вечно!
Ого, Уэнздей лично обратилась к Украине!
Ради этого "Hello Ukraine" оформил подписку на Netflix!
Отметим, "Уэнздей" - американский сериал от Netflix. Он рассказывает о приключениях загадочной девочки Уэнздей из семейки Аддамсов в школе "Невермор", которой приходится разгадывать тайны. В ноябре 2022 года вышел первый сезон сериала, а сейчас же представили продолжение картины.