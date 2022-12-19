Звезда "Уэнздей" Дженна Ортега с короткими волосами и в платье-сеточке устроила дерзкий фотосет

Актриса порадовала поклонников новыми снимками.
Звезда популярного сериала "Уэнздей", американская актриса Дженна Ортега, устроила дерзкий фотосет.
Знаменитость, которая стремительно завоевала популярности среди публики, выбрала для снимков довольно экстравагантный образ. Дженна надела черное платье-сеточку, а под него – боди. Образ актриса дополнила корсетом и галстуком.
Кстати, на одном из снимков Дженна порадовала поклонников сериала "Уэнздей". Она сделала такой же макияж, как у ее героини в ленте и смотрела в камеру проницательным взглядом.
Отметим, Дженна Ортега – популярная 20-летняя американская актриса. Несмотря на свой юный возраст, она успела сняться во многих фильмах, в том числе и в ужасов. Наибольшую популярность ей принесла роль мрачной Уэнздей в одноименном сериале.
Напомним, недавно создатели "Уэнздей" показали неудачные кадры по съемкам картины. Кроме того, они не стали скрывать, как оживили руку, по имени "Вещь".
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