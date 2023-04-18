Звезда "Уэнздей" Дженна Ортега в мини-шортах и кофточке в сеточку устроила дерзкий фотосет

Американская актриса, звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега порадовала поклонников новым контентом.

В частности, в своем Instagram артистка опубликовала фото, где она предстает в довольно дерзком образе. Дженна одела кроссовки, мини-шорты и кофточку в сеточку, из-под которой виднелось черное бра. Свой образ знаменитость дополнила солнцезащитными очками и платком.

Дженна Ортега / Фото: instagram.com/jennaortega

Также звезда "Уэнздей" рассекретила, где находится. После изнурительных актерских будней знаменитости удалось приехать на отдых домой. В настоящее время Ортега находится в городе Индио, Калифорния.

Дженна Ортега / Фото: instagram.com/jennaortega

В комментариях под фото поклонники просто засыпали Дженну комплиментами относительно ее внешнего вида: "Вы очень красивая", "ты чудо", "ты прекрасно выглядишь".

Дженна Ортега / Фото: instagram.com/jennaortega

Напомним, недавно актриса тоже делилась довольно провокационными снимками. Знаменитость опубликовала фото, на которых позировала в полупрозрачном пеньюаре.

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