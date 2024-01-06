Звезда украинского дубляжа порвала пародией на заседание Совбеза ООН: "Обеспокоенность, как она есть"

Екатерина Сергеева воспроизвела, по ее мнению, поведение членов Совбеза во время заседания.

Украинская актриса и диктор Екатерина Сергеева сняла новую пародию, которой подняла украинцам настроение.

На этот раз в поле зрения актрисы дубляжа оказалось грядущее заседание Совета безопасности ООН, которое должно состояться 10 января. На нем члены Совбеза обсудят поставки России ракет из Северной Кореи, которые Кремль использует для обстрелов Украины.

На странице в Instagram Сергеева поделилась забавным черно-белым видео, в котором показала, как, по ее мнению, проходят такие заседания. В ролике, который на этот раз Сергеева сделала не дубляжным, а пародийным, она воспроизвела поведение одного из членов Совбеза ООН:

"Обеспокоенность, как она есть! Не дубляжная, а актерская пародия. Держимся, украинцы!" – подписала видео Сергеева.

Звезда украинского дубляжа порвала пародией на заседание Совбеза ООН

В свою очередь, подписчики страницы актрисы поблагодарили ее за хорошее настроение и признались, что так себе и представляли заседание Совбеза:

Именно так это и происходит! Непревзойденно!

Продублируйте еще на английском. Пусть и в Совбезе ООН посмотрят

Правдиво и с подробностями

И смешно и грустно, какие они…

Напомним, что ранее Екатерина Сергеева прославилась точными пародиями на певицу-предательницу Ани Лорак. Актриса продублировала интервью Лорак для российской пропагандистки и насмешила фанов пародией.

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