ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
678
Время на прочтение
2 мин

Звезда украинской рок-сцены 90-х после более чем 30 лет в США призналась, вернется ли в Украину

Сестричка Вика, более трех десятилетий живущая в Америке, поделилась особой мечтой о Карпатах и объяснила, почему не ведет соцсети.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Сестричка Вика

Сестричка Вика

Украинская рок-певица Виктория Врадий , известная как Сестричка Вика , рассказала о мечте снова поселиться в Украине и объяснила, где хотела бы провести последние годы жизни.

Артистка уже более трех десятилетий проживает в Соединенных Штатах. За это время он практически исчез из украинского публичного пространства. Впервые за 30 лет Врадий согласился на откровенный разговор. Ее собеседницей стала певица Кристина Соловой . Подкаст записали 24 августа в доме Сестрички Вики в Калифорнии. Во время беседы артистка затронула не только воспоминания об украинской музыкальной сцене, но и личные планы на будущее.

/ © instagram.com/soloviyka

© instagram.com/soloviyka

В частности, Виктория призналась, что мечтает вернуться на родину, но не для возобновления музыкальной карьеры или громкой жизни. Она представляет уютный домик среди карпатских гор, где сможет наслаждаться природой и проводить время наедине с собой.

«У меня есть мечта. Не знаю, осуществится ли она. Как я почувствую, что уже кода (конец. - Прим. ред.), приехать в Карпату, взять избушку где-то на горе маленькую, мне не нужно много, и сколько мне осталось - гулять по лесу. Я лесная молча. Я так люблю лес, каждое дерево, каждый листик», – поделилась Сестричка Вика.

В то же время певица не стала утверждать, что это обязательно произойдет, назвав возвращение скорее личным желанием, чем конкретным планом. Радий также объяснила, почему почти не появляется в информационном пространстве и не ведет страницы в социальных сетях.

«Я скромный человек» и «имею чем заняться», — так артистка объяснила свое нежелание быть активным в соцсетях.

Кристина Соловой и Сестричка Вика / © instagram.com/soloviyka

Кристина Соловой и Сестричка Вика / © instagram.com/soloviyka

Напомним, недавно Кристина Соловой удивила личной встречей с Сестричкой Викой.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie