Звезда украинской рок-сцены 90-х после более чем 30 лет в США призналась, вернется ли в Украину

Сестричка Вика

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Украинская рок-певица Виктория Врадий , известная как Сестричка Вика , рассказала о мечте снова поселиться в Украине и объяснила, где хотела бы провести последние годы жизни.

Артистка уже более трех десятилетий проживает в Соединенных Штатах. За это время он практически исчез из украинского публичного пространства. Впервые за 30 лет Врадий согласился на откровенный разговор. Ее собеседницей стала певица Кристина Соловой . Подкаст записали 24 августа в доме Сестрички Вики в Калифорнии. Во время беседы артистка затронула не только воспоминания об украинской музыкальной сцене, но и личные планы на будущее.

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В частности, Виктория призналась, что мечтает вернуться на родину, но не для возобновления музыкальной карьеры или громкой жизни. Она представляет уютный домик среди карпатских гор, где сможет наслаждаться природой и проводить время наедине с собой.

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«У меня есть мечта. Не знаю, осуществится ли она. Как я почувствую, что уже кода (конец. - Прим. ред.), приехать в Карпату, взять избушку где-то на горе маленькую, мне не нужно много, и сколько мне осталось - гулять по лесу. Я лесная молча. Я так люблю лес, каждое дерево, каждый листик», – поделилась Сестричка Вика.

В то же время певица не стала утверждать, что это обязательно произойдет, назвав возвращение скорее личным желанием, чем конкретным планом. Радий также объяснила, почему почти не появляется в информационном пространстве и не ведет страницы в социальных сетях.

«Я скромный человек» и «имею чем заняться», — так артистка объяснила свое нежелание быть активным в соцсетях.

Кристина Соловой и Сестричка Вика / © instagram.com/soloviyka

Напомним, недавно Кристина Соловой удивила личной встречей с Сестричкой Викой.

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