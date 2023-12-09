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Звезда "Вечернего Квартала" Ирина Сопонару порвала пародией на Ирину Фарион

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2817
Время на прочтение
2 мин
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Звезда "Вечернего Квартала" Ирина Сопонару порвала пародией на Ирину Фарион

Ирина Сопонару в образе Ирины Фарион

Также актеры "Квартала" воплотили образы Николая Тищенко и Алексея Арестовича.

31 декабря в 20:00 на телеканале "1+1 Украина" традиционно выйдет новогодний выпуск "Вечернего Квартала".

На днях в Сети были представлены яркие промо-ролики, в которых актеры спародировали одиозных персонажей, попавших в самые громкие скандалы в 2023 году. Так, актриса Ирина Сопонару выступила в роли скандальной экс-депутатши Ирины Фарион, против которой месяц назад СБУ возбудило уголовное дело.

"День добрый! По поводу новогоднего "Вечернего Квартала" на телеканале "1+1 Украина": ни в коем случае их не "смотрите", а исключительно "дивіться". В эту новогоднюю ночь я буду там лично присутствовать, чтобы контролировать язык этих, прости Господи, комедиантов", – говорит Ирина Сопонару в образе Фарион.

Вспомнили актеры "Вечернего квартала" и отдых народного депутата Украины Николая Тищенко, который в начале 2023 года выехал в Таиланд якобы по делам, за что его исключили из партии "Слуга народа". В юмористическом видео Тищенко с коктейлем в руках на фоне океана и пальм говорит, что находится в Киеве и призывает не включать телевизор в новогоднюю ночь, ведь актеры "Вечернего Квартала" планируют шутить о нем. В образе Тищенко появился художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой.

"Я сейчас нахожусь здесь, в Киеве, на Майдане Незалежности. Призываю вас не смотреть "Вечерний Квартал" 31 декабря в 20:00 на телеканале "1+1 Украина", 100% они будут что-то обо мне врать", – говорит Евгений Кошевой в образе Николая Тищенко.

Появится на экранах и Алексей Арестович, на которого в 2023 году было открыто уголовное производство.

"День добрый, я Алексей Арестович. Если вам нравится острый политический юмор о всяческих болванах, смотрите новогодний "Вечерний Квартал". Я тоже с удовольствием на себя посмотрю, ведь в актерстве я разбираюсь. Кстати, у меня 37 боевых выходов на сцену", – говорит Владимир Мартынец в образе Алексея Арестовича.

Смотрите новогодний "Вечерний квартал" 31 декабря в 20:00 на телеканале "1+1 Украина".

Напомним, ранее актеры Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и Александр Пикалов показались на передовой вместе с украинскими защитниками.

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Дата публикации
Просмотры
2817
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