Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит похвастался женой-красавицей

Пара в браке с 2017 года.
Популярный турецкий актер, звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит восхитил романтическими фото со своей женой.
В своем Instagram 37-летний знаменитость опубликовал серию кадров, где появился с любимой-актрисой Фахрие Эвджен. Супруги, отпраздновавшие свадьбу в 2017 году, улыбчиво позировали на камеру в белых футболках на фоне неба.
Также Бурак решил повеселится и укусил избранницу за руку.
Эта публикация собрала более 1,3 млн лайков и 13 тысяч комментариев. Так, поклонники выразили свое восхищение и признались, что считают пару образцом.
- Моя любимая пара
- Какие вы красивые
- Обожаю вас
Заметим, что в ноябре на Озчивита пожаловались коллеги со съемочной площадке. Они утверждали, что во время съемок фильма "Основание: Осман" Бурак вел себя агрессивно, угрожал им и унижал. Если вину докажут, то звезде грозит от трех месяцев до четырех лет заключения.
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