Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит похвастался женой-красавицей

Пара в браке с 2017 года.

Популярный турецкий актер, звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит восхитил романтическими фото со своей женой.

В своем Instagram 37-летний знаменитость опубликовал серию кадров, где появился с любимой-актрисой Фахрие Эвджен. Супруги, отпраздновавшие свадьбу в 2017 году, улыбчиво позировали на камеру в белых футболках на фоне неба.

Бурак Отчивит с женой / instagram.com/burakozcivit

Также Бурак решил повеселится и укусил избранницу за руку.

Бурак Отчивит с женой / instagram.com/burakozcivit

Эта публикация собрала более 1,3 млн лайков и 13 тысяч комментариев. Так, поклонники выразили свое восхищение и признались, что считают пару образцом.

Моя любимая пара

Какие вы красивые

Обожаю вас

Заметим, что в ноябре на Озчивита пожаловались коллеги со съемочной площадке. Они утверждали, что во время съемок фильма "Основание: Осман" Бурак вел себя агрессивно, угрожал им и унижал. Если вину докажут, то звезде грозит от трех месяцев до четырех лет заключения.

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