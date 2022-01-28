Звезда "Великолепного века" Халит Эргенч вместе с женой и детьми покинул Турцию

Знаменитость переехал жить в другую страну.

Звезда популярного турецкого сериала "Великолепный век" Халит Эргенч вместе с женой и детьми покинул Турцию.

Семья артиста решила переехать в другую страну, а именно в Великобританию. Халит и Бергюзар уже успели приобрести жилье в Лондоне.

Халит Эргенч с женой / instagram.com/berguzarkorel

Как сообщает издание Сumhuriyet, супруги решили переехать в другую страну после рождения третьего ребенка. Влюбленные уже и успели записать старшего сына в одну из местных школ.

Впрочем, возвращаться в Турцию супруги все же планируют. Халит вместе с его женой будут продолжать и дальше сниматься в турецких фильмах и сериалах.

Халит Эргенч – известный турецкий актер. Артист в 2009 году женился на актрисе Бергюзар Корель. Вместе влюбленные воспитывают троих детей.

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