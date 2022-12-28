Звезда "Великолепного века" Озчивит показал беременную жену и намекнул на пол будущего ребенка

Популярный турецкий актер, звезда "Великолепного века", Бурак Озчивит и его жена, актриса Фахрие Эвджен, во второй раз станут родителями.

Пока же знаменитость охотно показывает в фотоблоге свою возлюбленную в положении. В частности, недавно Озчивит опубликовал снимок, на котором Фахрия изображена в белом платье. На снимке у жены актера виден большой животик. В общем, вскоре актриса должна родить.

Беременная Фахрия Эвджен / Фото: instagram.com/burakozcivit

Однако супруги пока держат пол будущего ребенка в тайне. Фанаты предполагают, что у пары родится еще один сын. Тем временем Озчивит и сам намекнул на пол ребенка.

Бурак, когда публиковал в фотоблоге снимок жены, добавил смайлики в виде синих сердец.

Беременная Фахрия Эвджен / Фото: instagram.com/burakozcivit

Напомним, Бурак и Фахрие сыграли свадьбу в июне 2017 года. Уже через два года у них родился первенец, которого они назвали Караном.

В октябре этого года стало известно, что Фахрия снова беременна и ждет второго ребенка.

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