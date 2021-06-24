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Звезда "Великолепного века" Узерли в платье и портупеи показала фигуру через полгода после родов

Звезда "Великолепного века" Узерли в платье и портупеи показала фигуру через полгода после родов

instagram.com/meryemuzerlimeryem

Актриса восхитительно выглядит.

Известная турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли в начале января во второй раз стала мамой.

Звезда "Великолепного века" устроила фотосессию в полупрозрачном платье и показала, как выглядит через 6 месяцев после родов. На фотографиях, которыми знаменитость поделилась в своем Instagram, артистка появилась в наряде с объемными рукавами и сексуальной портупеей золотистого цвета. Узерли засветила стройную фигуру.

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В комментариях ошеломленные поклонники засыпали актрису комплиментами, отметив, что она непревзойденно выглядит.

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Напомним, не так давно звезда "Великолепного века" Узерли показала забавную дочь. Актриса запостила фотографию, на которой появилась со своими детьми.