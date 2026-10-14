Звезда "ВКВ" Александр Венедчук внезапно умер: знаменитости с болью отреагировали на смерть Вени

Александр "Веня" Венедчук

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Звезда развлекательного проекта «Ветераны космических войск», украинский юморист Александр Венедчук внезапно умер 13 октября.

Об этом стало известно во вторник вечером. Жизнь юмориста внезапно оборвалась в возрасте 32 лет. Причина смерти пока остается неизвестной.

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Украинские звезды отреагировали на смерть Вени. Знаменитости не скрывают, что были в шоке от этой новости. Они вспоминают, каким был Александр Венедчук при жизни, делятся архивными кадрами с ним и выражают искренние соболезнования родным и близким.

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Андрей Бедняков

Шоумен признается, что не может сдержать эмоций из-за внезапной потери Вени. Ведущий пересматривает старые выпуски развлекательных проектов, в которых участвовал юморист, и до сих пор не верит, что это произошло.

«Я тебя обнимаю! Плачу и обнимаю. Посмотрю с тобой эпизоды, где ты смешил людей. Я всегда буду улыбаться, когда буду смотреть на тебя. Как обычно делал! Как так…», — поделился шоумен.

Реакция Андрея Беднякова на смерть Вени

Юрий Ткач

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Юморист говорит, что смерть Вени шокировала его, что до сих пор не укладывается это в голове. По словам Юрия Ткача, Александр Венедчук был талантлив, искренним и даровал людям улыбки, а сейчас на сердце только боль, а на глазах — слезы.

«Невозможно поверить, невозможно принять… Талантливый, искренний, невероятный, светлый… Ты даровал людям смех, а сегодня столько слез и боли… Люблю тебя, друг. Навсегда в наших сердцах», — написал юморист.

Реакция Юрия Ткача на смерть Вени

Маша Ефросинина

Ведущая отметила, что Веня был очень сильно талантливым юмористом. После его внезапной смерти ощущается только боль.

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«Один из очень талантливых людей, с которыми мне посчастливилось работать. Сколько у тебя было планов на эту жизнь… Какая-то бесконечно хроническая боль. Покойся с миром, Веня», — написала ведущая.

Реакция Маши Ефросининой на смерть Вени

Александр Педан

Ведущий написал, что смерть Вени — это неописуемая потеря. Вместе с тем он выразил искренние соболезнования его родным и близким.

«Веня… Жаль, невероятно жалко. Слова сострадания всем близким», — отметил шоумен.

Реакция Александра Педана на смерть Вени

Леся Никитюк

Ведущая не скрывает, что шокирована из-за новости о внезапной смерти Вени. Вместе с тем, она верит, что юморист оказался в лучшем мире

«Просто шок… Саша, верю, что ты в лучшем мире», — написала Леся Никитюк.

Реакция Леси Никитюк на смерть Вени

Даша Астафьева

Певица поделилась черно-белым фото Вени. Знаменитость отметила, что вообще не верит, что произошла трагедия.

«Как в это поверить…», — написала артистка.

Реакция Даши Астафьевой на смерть Вени

Фима Константиновский

Юморист не смог сдержать эмоций. Фима Константиновский говорит, что на глазах у нее слезы. Шоумену до сих пор сложно поверить, что Вени больше нет.

«Я не знаю, как в это поверить. Я просто плачу и не могу остановиться плакать», — признался юморист.

Реакция Фимы Константиновского на смерть Вени

Екатерина Никитина

Актриса признается, что просто не верит в то, что это произошло. Смерть Вени шокировала ее, что на сердце остается только одна боль.

«Ты единственный, кто всегда называл меня малая… Так редко виделись, но каждый раз как родные. Ты был человек-душа. Просто боль. Веня, я не хочу в это верить», — отметила артистка.

Реакция Екатерины Никитиной на смерть Вени

Отметим, Александр «Веня» Венедчук внезапно умер 13 октября. Юмориста не стало в возрасте 32 лет. Причина смерти пока неизвестна. Однако в прошлом году в конце января у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. У юмориста произошло кровоизлияние в мозг. На фоне этого Веня перенес срочную операцию, а через полгода — повторное хирургическое вмешательство.

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