Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд сыграл свадьбу с младшей на 11 лет избранницей

Звезда "Властелина колец", американский актер Элайджа Вуд женился.

Избранницей стала младшая на 11 лет избранница, продюсерша Мэтте-Мари Конгсвед. Пара вместе с 2018 года и уже воспитывает двоих детей – сына и дочь. Однако лишь после семи лет совместной жизни они официально узаконили отношения. В комментарии TMZ инсайдер сообщил, что возлюбленные сыграли тайную свадьбу в канун Нового года в Швеции. На праздник были приглашены около 80 человек.

Элайджа Вуд с женой / Фото: Getty Images

К слову, свой новый статус подтверждал и сам Элайджа. Так, это произошло во время записи подкаста "Inside of You", где он назвал Мэтте-Мари своей "женой". Впрочем, после этого супруги не рассказывали никаких подробностей.

Тем не менее, иностранное издание также нашло соответствующую запись о регистрации брака 44-летнего Вуда в реестре в округе Лос-Анджелес.

Напомним, недавно актриса и телеведущая Дарья Трегубова поделилась планами на замужество и готова ли примерить свадебное платье. А незадолго до этого 44-летняя звезда рассекретила свой новый роман, но имя избранника пока держит в секрете.