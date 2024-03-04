Звезда "Властелина колец" мощно поддержал Украину на красной дорожке и назвал Путина варваром

Американский актер Вигго Мортенсен, который снимался в фильме "Властелин колец", на красной дорожке мощно поддержал Украину.

В частности, на днях в Глазго прошел кинофестиваль, где знаменитость представил свой новый фильм "Мертвым не больно". Впрочем, на красной дорожке актер поддержал Украину. Мортенсен надел футболку с Трезубцем и высказался, что мир не должен забывать о войне, которую на украинских землях враждебно развязалась Россия.

"Мы поддерживаем украинцев в борьбе против российской агрессии, против людей, которые ей потакают как в России, так и за ее пределами", – сказал Мортенсен в разговоре с журналистами Daily Mail.

Вигго Мортенсен / Фото: Getty Images

Ранее актер поддерживал украинцев в интервью для правительственной платформы United 24. В частности, актер в своем видеообращении отмечал, что Украина должна быть свободной. Кроме того, он назвал кремлевского кровавого диктатора Путина варваром и раскритиковал всех, кто поддерживает захват украинских земель.

"Два года смерти, разрушений и немыслимых страданий для народа Украины. То, что кто-либо в стране моего рождения, Соединенных Штатах Америки или в любой другой стране мира может игнорировать варварство, захват земли Путиным и его правительством, для меня непонятно и этого нельзя простить. Я поддерживаю народ Украины и его стремление к территориальной целостности. Пусть живет свободная Украина!" – высказался актер.

Актер из "Властелина колец" Вигго Мортенсен поддержал Украину и раскритиковал действия россиян

Напомним, недавно другой актер из "Властелина колец" Орландо Блум поддержал Украину и отметил, что война должна немедленно прекратиться. Кроме того, звезда Голливуда вспомнил, как в прошлом году приезжал в Киев и стал свидетелем воздушной тревоги.

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