Звезда "Властелина колец" поддержал Украину и трогательно зачитал поэзию военного ВСУ
Актер, сыгравший роль Гэндальфа во "Властелине колец", поддержал Украину в годовщину полномасштабного вторжения, опубликовав щемящее видео.
Британский актер Иен Маккеллен, который дважды был номинирован на "Оскар" и является звездой культовых франшиз "Властелин колец" и "Люди Икс", поддержал Украину.
На Facebook-странице Ukraine WOW было опубликовано видео, где звезда декламирует стихотворение военнослужащего ВСУ Артура Дроня. Поступок актера порадовал украинцев, ведь в такой скорбный день ролик стал важным проявлением поддержки и представил неравнодушие международного сообщества.
Маккеллен передал всю глубину боли и трепетности строк сквозь эмоции в декламации:
Для актера гуманитарные ценности и права человека всегда были в приоритете. Он в своих обращениях активно обращает на это внимание. Поэтому, конечно же, звезда Голливуда остается неравнодушным и к судьбе украинцев.
Отметим, автор стихотворения Артур Дронь - украинский поэт и писатель, участвовавший в военных действиях. В своих работах он часто обращается к опыту войны, описывает воспоминания и события реального времени. Узнать автора можно по его популярному сборнику "Хемингуэй ничего не знает".
Напомним, в этом месяце мировые рок-легенды U2 презентовали новую песню "Yours Eternally" совместно с солистом группы "Антитела", чем выразили свою поддержку Украине.