Звезда "Во все тяжкие" потерял сознание на съемочной площадке

Звезда "Во все тяжкие" потерял сознание на съемочной площадке

Боб Оденкирк находится в больнице.

Звезда сериала "Во все тяжкие" Боб Оденкирк, который ранее рассказал о борьбе 21-летнего сына с COVID-19, потерял сознание на съемочной площадке.

Также читайте 70-летний Михаил Боярский потерял сознание перед вакцинацией

Как пишет BBC, 58-летнего актера экстренно госпитализировали 27 июля в Нью-Мексико, где он снимался в сериале "Лучше звоните Солу".

Коллеги оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали "скорую". Продюсера доставили в больницу Лос-Анджелеса. Боб до сих пор находится в клинике. Пока неизвестно, от чего знаменитости стало плохо.

Напомним, в прошлом году Кэти Перри потеряла сознание во время съемок шоу. Певица упала прямо на землю.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку