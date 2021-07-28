Звезда "Во все тяжкие" потерял сознание на съемочной площадке

Боб Оденкирк находится в больнице.
Звезда сериала "Во все тяжкие" Боб Оденкирк, который ранее рассказал о борьбе 21-летнего сына с COVID-19, потерял сознание на съемочной площадке.
Как пишет BBC, 58-летнего актера экстренно госпитализировали 27 июля в Нью-Мексико, где он снимался в сериале "Лучше звоните Солу".
Коллеги оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали "скорую". Продюсера доставили в больницу Лос-Анджелеса. Боб до сих пор находится в клинике. Пока неизвестно, от чего знаменитости стало плохо.
Напомним, в прошлом году Кэти Перри потеряла сознание во время съемок шоу. Певица упала прямо на землю.