Звезда "Во все тяжкие" возмутил появлением в проекте россиян, которые отмалчиваются о войне в Украине

Карьера американского актера Рэймонда Круса, которого зрители запомнили прежде всего по роли опасного Туко в сериале «Во все тяжкие», в последние годы развивается не по голливудскому сценарию.

Вместо новых больших премьер скандальные новости, а после истории с задержанием полицией его имя снова появилось в медиа, на этот раз из-за сотрудничества с российскими артистами.

Актер снялся в проекте, созданном как тизер к новому альбому дуэта Miyagi & Эндшпиль. Релиз опубликовали на YouTube-канале музыкантов.

Известно, что в 2025 году актер оказался под стражей за хулиганство из-за словесной перепалки с ребенком соседей, которого после конфликта он якобы случайно облил водой из шланга во время мытья автомобиля. Впоследствии Круз был освобожден под личное обязательство, но фото актера после инцидента быстро разлетелись по Интернету и закрепило за ним негативный статус.

Что касается Miyagi & Эндшпиль, с которыми состоялось сотрудничество горе-звезды, группу основали Азамат Кудзаев и Сослан Бурнацев в 2015 году. Дуэт получил популярность на российском рынке и продолжил выпускать музыку даже после начала полномасштабной войны РФ против Украины, избегая публичных политических заявлений.

Появление американского актера в их видеопроекте уже вызвало волну дискуссий. Для кого-то это попытка Круза напомнить о себе нестандартным способом, для других — еще один шаг, который лишь усиливает противоречивый шлейф вокруг его имени.

