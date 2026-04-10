Звезда "Волка с Уолл-стрит" неожиданно проговорился о браке и тайном рождении второго ребенка

Джона Хилл / © Associated Press

Звезда лент «Мачо и ботан», «Волк с Уолл-стрит», голливудский актер Джона Хилл ошеломил подробностями личной жизни, которую до недавнего времени тщательно скрывал.

Так, знаменитость тайно узаконил отношения со своей возлюбленной и во второй раз стал отцом. Об этом 42-летний артист рассказал в свежем интервью Interview Magazine. В разговоре с режиссером Мартином Скорсезе актер признался, что сейчас его жизнь сосредоточена вокруг семьи.

«И теперь у меня двое детей. Единственная вещь, которая может разлучить меня с семьей, — это монтажная комната. Я люблю писать сценарий, люблю съемки, но монтаж… Это будто десерт каждый день. Даже проблемы — это десерт», — поделился он.

Во время интервью Джона Хилл неоднократно называл свою избранницу «женой», фактически подтвердив, что они с Оливией Миллар официально женаты. О возлюбленной актера известно немного. Женщина является совладелицей винтажного магазина и дочерью известной модели 80-х Эсме Маршалл. Пара ведет довольно закрытый образ жизни и редко делится подробностями личного.

Их отношения стали публичными в 2022 году, когда возлюбленных застали вместе в Санта-Барбаре. Уже весной 2023-го появились слухи о помолвке — тогда Оливию заметили с кольцом, похожим на обручальное. И в итоге все догадки оказались правдой. К слову, первенец у пары родился в мае 2023 года, а теперь, как выяснилось, в семье уже двое малышей.

