Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Звезда "Возвращение Мухтара" Сташенко пожаловалась, как украинцы отомстили ей за поддержку войны

Звезда "Возвращение Мухтара" Сташенко пожаловалась, как украинцы отомстили ей за поддержку войны

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
890
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Звезда "Возвращение Мухтара" Сташенко пожаловалась, как украинцы отомстили ей за поддержку войны

Оксана Сташенко

Российская актриса жалуется, что украинские коллеги "почему-то" отвернулись от нее.

Российская актриса-путинистка Оксана Сташенко, известная многим по игре в сериале "Возвращение Мухтара", пожаловалась на украинских коллег.

Артистка, поддерживающая убийство украинцев и разрушение всего, что есть на нашей земле, до полномасштабного вторжения активно снималась в украинских проектах. Одному из РосСМП Сташенко рассказала, что коллеги из Украины "почему-то" от нее вдруг отвернулись. Более того, путинистка назвала украинских актеров, с которым работала, "калеками на мозг". А все потому, что наши артисты нашли способ, как отомстить предательнице:

"Как только что началась СВО, на следующий же день мой телефон был выставлен в открытый доступ со словами: "Долбите ее!". И я неделю не спала, потому что соцсети на тот момент были еще не запрещены. И туда поступало такое количество всякой мути, фейков! Именно через мою страницу. Мне приходилось все по ночам чистить! А сколько мне поступало звонков! Я просто не поднимала трубку", – жалуется Сташенко, поддерживающая кровавую политику путина.

Оксана Сташенко / ©
Оксана Сташенко

Также актриса-путинистка, выступающая за геноцид украинского народа, отметила, что "Советский Союз – лучшее, что могло быть в качестве государственности".

Оксана Сташенко / ©
Оксана Сташенко

Напомним, ранее певица-предательница Таисия Повалий отличилась заявлениями о Революции Достоинства. Также путинистка выступила в россии с детьми из Донбасса.

Читайте также:

Дата публикации
Просмотры
890
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация