Российская актриса-путинистка Оксана Сташенко, известная многим по игре в сериале "Возвращение Мухтара", пожаловалась на украинских коллег.

Артистка, поддерживающая убийство украинцев и разрушение всего, что есть на нашей земле, до полномасштабного вторжения активно снималась в украинских проектах. Одному из РосСМП Сташенко рассказала, что коллеги из Украины "почему-то" от нее вдруг отвернулись. Более того, путинистка назвала украинских актеров, с которым работала, "калеками на мозг". А все потому, что наши артисты нашли способ, как отомстить предательнице:

"Как только что началась СВО, на следующий же день мой телефон был выставлен в открытый доступ со словами: "Долбите ее!". И я неделю не спала, потому что соцсети на тот момент были еще не запрещены. И туда поступало такое количество всякой мути, фейков! Именно через мою страницу. Мне приходилось все по ночам чистить! А сколько мне поступало звонков! Я просто не поднимала трубку", – жалуется Сташенко, поддерживающая кровавую политику путина.

Оксана Сташенко

Также актриса-путинистка, выступающая за геноцид украинского народа, отметила, что "Советский Союз – лучшее, что могло быть в качестве государственности".

Оксана Сташенко

Напомним, ранее певица-предательница Таисия Повалий отличилась заявлениями о Революции Достоинства. Также путинистка выступила в россии с детьми из Донбасса.

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