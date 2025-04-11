Звезда "Все женщины — ведьмы" Дейн шокировал заявлением о редком неизлечимом диагнозе

Эрик Дейн / © Associated Press

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Американский актер Эрика Дейна, который снимался в сериале "Анатомия Грей" и "Все женщины — ведьмы", сообщил о страшной болезни.

52-летний актер в интервью People ошеломил, что ему диагностировали боковой амиотрофический склероз. Эрик отметил, что сложные времена ему помогает преодолевать любовь и забота семьи. К тому же звезда, несмотря ни на что, продолжает актерскую карьеру в известных сериалах.

"У меня диагностировали боковой амиотрофический склероз. Я благодарен за то, что моя любящая семья рядом со мной на этой новой тропе. Мне повезло, что я могу продолжать работать. И с нетерпением жду продолжения съемок сериала "Эйфория", — поделился артист в комментарии.

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Эрик Дейн / © Associated Press

К слову, такой вид заболевания является редким явлением и поражает нервные клетки мозга и позвоночника, отвечающие за телодвижение. В результате это провоцирует паралич мышц, который со временем только прогрессирует. Сначала недуг прослеживается в подергиваниях конечностей, а затем перерастает в утрату способности передвигаться, говорить, ходить и дышать. Лечения от этого не существует. К сожалению, пациенты с таким диагнозом обычно живут от трех до десяти лет.

Напомним, недавно у актрисы Анжелики Хьюстон, которая играла в фильме "Семейка Адамсов", сообщила о раке и как проходит лечение.