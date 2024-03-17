Звезда "Я, "Победа" и Берлин" Блиндар рассказал, как дома учится управлять дроном и готовится к ВСУ

Украинский актер, звезда ленты " Я, "Победа" и Берлин " Иван Блиндар рассказал, готов ли он идти защищать Украину на передовой.

По словам исполнителя роли Кузьмы Скрябина, сейчас все должны быть к этому готовы.

"Сейчас такие времена, что надо или ты в ВСУ, или для ВСУ. И третьего сейчас не дано. Ну и надо жить максимально в этих паузах, пока ты донатишь, работаешь на донаты. Учишься ли воевать или воюешь. Не забывать о жизни", – отметил Блиндар в интервью РБК-Украина.

Актер поделился, что активно помогает нашим защитникам и занимается конкретными запросами от военных. Кроме того, Блиндар недавно побывал в Краматорске, Константиновке, где пообщался с военными. Также артист имеет в планах показать им фильм "Я, "Победа" и Берлин", однако, где именно это произойдет, не рассекречивает в целях безопасности.

Иван Блиндар в фильме "Я, "Победа" и Берлин"

Вместе с тем Иван Блиндар поделился, что готов идти воевать. Он поделился, что прошел курс по тактической медицине, а также овладевает курсом по управлению дроном:

"Я договорился с ребятами, скинули учебный курс на дрон, на мавик и пульт мне передал мой одноклассник. Я уже буду себе понемногу учиться. Как говорится, лучше знать и использовать, чем не знать и обосраться. Плюс FPV еще хочу освоить. Но в будущем я бы хотел научиться большим крылья освоить… "Лелека"... В случае чего, надо быть всем готовыми", — прокомментировал Блиндар.

Напомним, журналисты сайта ТСН.ua уже посмотрели фильм "Я, "Победа" и Берлин" и поделились впечатлениями от фильма в нашей рецензии.

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