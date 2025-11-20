Звезда "Я, "Победа" и Берлин" рассекретил роман с партнершей по фильму и заговорил об их свадьбе

Иван Блиндар и Мария Стопник

Звезда фильма "Я, "Победа" и Берлин", актер Иван Блиндар рассекретил роман с партнершей по фильму.

Артист играл в картине главную роль, а именно Кузьмы. А вот его возлюбленную Барбару на экранах воплотила актриса Мария Стопник. Но, оказывается, парочка вместе не только в кадре, но и вне его. Как признался Блиндар на проекте "Наодинці з Гламуром", они начали встречаться еще до проекта и до сих пор находятся в отношениях.

"Мы с ней встречались и до проекта. Мы были вместе и во время проекта, и до сих пор мы вместе", - говорит актер Анне Севастьяновой на премьере "Вартових Різдва".

Иван Блиндар и Мария Стопник

Кстати, Иван Блиндар уже и заговорил о свадьбе. Актер признается, что у них с возлюбленной есть такие планы. В частности, влюбленные хотят создать семью и разделить друг с другом свое будущее. Правда, когда именно состоится свадьба, артист загадывать не берется.

"Мы еще не женаты, но всему свое время. Да, как и большинство пар, планируем свадьбу, будущую жизнь вместе, семью", - пояснил актер.

▶️ Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке: Де нині РОТАРУ, хто ЧОЛОВІК Лєри Мандзюк та плани ГРУБИЧА з ДАНИЛКОМ: прем’єра ВАРТОВИХ РІЗДВА

