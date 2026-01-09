Звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн обвинила продюсеров сериала в издевательствах и угрозах

Роуз Макгоуэн / © Associated Press

Известная голливудская актриса Роуз Макгоуэн обвинила руководящий состав сериала "Зачарованные" в угрозах и издевательствах над ней.

Знаменитость выдала ряд скандальных заявлений. Артистка на подкасте We Need to Talk не слишком положительно отзывается о своем участии в сериале, передает Daily Mail. Актриса говорит, что создатели ленты жестко контролировали ее вес. Роуз Макгоуэн утверждает, что ей строго запрещали набирать лишние кило. И при этом артистка проходила тщательную проверку перед началом съемок. По словам знаменитости, она чувствовала себя "товаром".

"Они буквально окружали меня, чтобы проверить мой вес. Я чувствовала себя так, будто они осматривают свой товар", - возмутилась актриса.

Роуз Макгоуэн в сериале "Зачарованные" / © скриншот с видео

Кроме того, артистка утверждает о якобы шантаже со стороны продюсеров. Знаменитость говорит, что ей не позволяли уволиться. При этом Макгоуэн якобы угрожали, что если она уйдет из сериала, то на нее подадут в суд. Также актрису запугивали бешеными денежными потерями.

"Если ты пойдешь работать, мы подадим на тебя в суд. Независимо от того, какую работу ты получишь, мы будем забирать твою зарплату до конца твоей жизни, а потом будем преследовать твою семью", - выдала актриса.

Роуз Макгоуэн / © Associated Press

К слову, издание обратилось к создателям сериала "Зачарованные" за комментариями, но те пока что хранят молчание. Между тем пользователи Сети усомнились в правдивости слов актрисы. Мол, вес другой звезды ленты - Холли Мари Комбс - менялся в течение сезонов. Это якобы доказывает, что тщательно за этим не следили.

Отметим, Роуз Макгоуэн присоединилась к сериалу в 2001 году, заменив актрису Шеннен Доэрти. Артистка снималась в ленте вплоть до самого ее завершения.

