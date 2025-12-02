Звезда "Женского доктора" Андрей Исаенко назвал имя актера, которого считает лучшим в Украине

Андрей Исаенко

Реклама

Звезда сериала "Женский доктор" Андрей Исаенко признался, кого среди актеров-мужчин считает лучшим в Украине.

Артист оценил работу своих коллег. Знаменитость считает, что Стас Боклан среди актеров-мужчин является лучшим. На проекте "33 запитання" Андрей Исаенко говорит, что его коллега в профессии достиг качественной высоты и находится в прекрасной форме.

Также актер отметил, что Стас Боклан не страдает от звездной болезни, хотя и может быть на съемочной площадке кому-то неудобным. Тем не менее, Исаенко уверяет, что его коллега все делает по делу. Актер так говорит из собственного опыта, ведь ему выпадала возможность работать вместе со Стасом Бокланом.

Реклама

Стас Боклан / © kino-teatr.ru

"Если взять в комплексе все, мне кажется, Стас Баклан из мужчин актеров самый лучший. Это человек, который достиг определенной высоты, и я считаю, что качественной. Я считаю, что он в прекрасной форме. Я не считаю, что у него есть звездная болезнь. Я с ним работал. Он может быть кому-то как-то неудобным, но он всегда все делает по делу", - говорит актер.

Напомним, тем временем поэт-песенник Юрий Рыбчинский недавно назвал, кого из украинских певцов считает лучшим в Украине. По его мнению, у этого исполнителя пока что нет конкурентов.