Звезда "Женского доктора" Андрей Исаенко очаровал трогательными фото с семьей в осеннем фотосете

Украинский актера Андрей Исаенко показал теплые фотографии с женой-режиссером Олесей Моргунец-Исаенко и 7-летней дочерью Марией.

В Instagram семья попозировала в волшебном осеннем фотосете возле тематических декораций в одном из парков недалеко от Киева. На фотографиях они одеты в красивые аутентичные наряды, которые подчеркивали яркую цветовую гамму вокруг.

Андрей Исаенко с семьей

Андрей Исаенко с женой

Андрей Исаенко с дочерью

В посте актер вдохновился атмосферой и написал несколько строк о красоте природы. Он подчеркнул, что очень рад прекрасно проведенному времени в кругу близких.

"Какой же сегодня был удивительно теплый осенний день. Рад, что мы посетили такой уголок и сделали кучу фото, а также насладились красотой парка и инсталляцией из тыкв", — признался артист.

