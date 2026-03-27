Звезда "Жіночого лікаря" Андрей Исаенко раскрыл секрет 15-летнего брака и признался, есть ли ревность

Андрей Исаенко с семьей

Украинский актер Андрей Исаенко рассказал об отношениях с режиссером Олесей Моргунец.

Пара уже более 15 лет вместе. Актер признается, что за годы брака они переживали разные периоды, однако все трудности пытались проговаривать. Но не обошлось и без шуток. Андрей предполагает, что его возлюбленная имеет особые чары — зеленые глаза. Но на самом деле, по словам артиста, главный секрет крепких отношений — это ежедневная работа обоих партнеров.

«Конечно же были какие-то такие вещи, но это все проявлялось, об этом всем говорилось. До сих пор вместе. У Олеси зеленые глаза. Может, она ведьма. Отношения — это тоже работа. Это же ответственная работа. Ты должен ее делать. Поэтому стараемся делать и я, и она. И дочь у нас прекрасная, 8,5 лет», — поделился Исаенко в интервью «РБК-Украина».

Интересно, что ревности в семье почти нет. По словам актера, жена с пониманием относится к специфике его профессии и не ревнует даже во время его поцелуев в кадре с другими.

«Она не ревнует к поцелуям в кадре. Больше ребенок ревнует: "Фу, папа, что ты делаешь?" Говорю, это работа. Ты же в этот момент, когда целуешься в кадре, не получаешь удовольствие от этого», — смеется он.

Однако все же некоторые разногласия у звездных супругов есть, но на другой почве. В частности Андрей говорит, что в отличие от жены не любит обсуждать рабочее дома: «Она любит об этом поговорить, а я не люблю. Не люблю о работе говорить дома. Для меня это трудно».

К слову, история любви Андрея Исаенко и режиссера Олеси Моргунец началась на работе. Чувства оказались настолько сильными, что влюбленные поженились уже через несколько месяцев после свиданий. Сегодня супруги воспитывают дочь Марию, которая также интересуется актерской профессией и имела уже эпизодические роли.

Напомним, недавно Андрей Исаенко шокировал заявлением о брате-предателе, который занимает военную должность в РФ. Артист рассказал, как оборвал связи с родственниками-россиянами.