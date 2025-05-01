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- Гламур
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Звезда "Женского Квартала" Анастасия Оруджова впервые заговорила о свадьбе
За кулисами съемок "Единого Квартала" артистка поделилась подробностями личной жизни.
Актриса Студии "Квартал 95" Анастасия Оруджова впервые за длительное время приоткрыла тайну личной жизни и рассказала, когда планирует выйти замуж.
Известная юмористка почти два года находится в отношениях со своим коллегой – сценаристом по имени Руслан. За кулисами "Единого Квартала" журналисты ТСН.ua спросили Анастасию, планирует ли, возможно, пара уже официально оформить свои отношения и устроить свадьбу.
"На самом деле, мы с Русланом уже обсуждаем эту тему, но я бы хотела, чтобы она осталась между нами. Нас часто спрашивают: "Когда уже свадьба?". Но у меня дилемма. Или устроить совсем небольшое празднование, например, до 15 человек, в каком-нибудь заведении. Или, наоборот, сделать большую свадьбу и пригласить всех-всех родственников. Но в военное время, мне кажется, как-то странно это делать. Хотя я понимаю, что жизнь не останавливается, что мне никогда не будет 32 или 33 года. Но это такое мое внутреннее отношение к этой ситуации", – призналась в комментарии ТСН.ua Анастасия Оруджова.
К слову, в новых выпусках "Единого Квартала" Анастасия появится на сцене в образе Статуи Свободы. Телевизионные версии концерта можно будет увидеть каждую субботу на канале "1+1 Украина".