Звезда "Женского Квартала" Анастасия Оруджова откровенно рассказала о проблемах со здоровьем

Анастасия Оруджова / © instagram.com/orudjova_nastya

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Актриса Студии "Квартал 95" Анастасия Оруджова откровенно рассказала о проблемах со здоровьем.

Ранее знаменитость признавалась, что у нее не все было хорошо с ментальным состоянием. Сейчас же юмористка больше занялась физическим здоровьем. Анастасия Оруджова на проекте "Тур звездами" призналась, что была на осмотре у разных врачей, и у нее обнаружили проблемы с печенью.

"Я сегодня больше занята своим физическим состоянием. Я думаю, что это связано. Сейчас прохожу разных врачей, обнаружили проблемы с печенью", - поделилась знаменитость.

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Анастасия Оруджова / © Пресс-служба студии "Квартал 95"

Также Оруджова ответила на упреки в Сети, что она "токсичный человек". Знаменитость признается, что ее это оскорбляет. Юмористка признает, что со временем изменилась, тем не менее, ее настоящую знают лишь друзья.

"Я ненавижу, когда пишут, что я токсичный человек. Я это ненавижу всем своим сердцем, но я так не могу об этом сказать людям, потому что я тогда буду иметь еще более токсичный вид, но меня это бесит. Мне кажется, я стала злее, чем была, но все равно, люди меня не знают и так странно комментировать мою личность. Вы же не мои друзья! Вы не знаете, какая я на самом деле!" - добавила знаменитость.

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева жаловалась на проблемы со здоровьем. Артистка попадала в больницу, где ей ставили капельницы.