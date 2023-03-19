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Звезда "Женского Квартала" Марта Адамчук призналась, выплачивают ли ей зарплату во время войны

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
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Звезда "Женского Квартала" Марта Адамчук призналась, выплачивают ли ей зарплату во время войны

Марта Адамчук / Фото: instagram.com/marta_adamchuk

Артистка поделилась, за какие деньги живет.

Звезда проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук приоткрыла занавес работы Студии "Квартал 95" во время полномасштабной войны.

В программе Гончарова Подкаст Адамчук рассказала, что все проходящие концерты "Квартала" — благотворительные. Билеты на них не продаются, а в зале находятся военные, медики, полиция, нацгвардия. Марта счастлива потому, что "Квартал" находит возможность сейчас что-то снимать, поскольку это очень кропотливый и затратный труд.

Также актриса и вокалистка рассказала, кто сейчас руководит "Женским Кварталом" и правда ли, что с самого начала директором проекта должна была стать Елена Кравец, которая покинула "Вечерний Квартал" и стала ведущей.

"Это я слышу на уровне сплетен. Не знаю. Но внутри коллектива это не обсуждалось (относительно руководства Кравец – прим.ред.). Тем более у нас сейчас вообще объединились, я пока тоже не понимаю, временно ли это или так и будет. Мы выступаем как "Единый Квартал", это мужской и женский вместе. Лично нашим, "Женским Кварталом", руководит Саша Пикалов. Наверное, обеими "кварталами" – это Женя Кошевой и Саша. Но все равно каждый из них является частично режиссером. Есть еще Ира Пикалова, которая у нас как директор", — рассказала Адамчук.

Актрисы
Актрисы "Женского Квартала" / Фото: Студия "Квартал 95"

По словам артистки, у нее есть контракт с "Кварталом 95", однако никто артистам "руки не связывал", и если у них есть работа вне "Квартала" — не возражают:

"У нас хождение налево – все официальное. У нас есть параллельная жизнь, им это тоже на руку. Как никак, мы лицо "Квартала". У нас у каждого есть своя деятельность. У нас есть график, если у нас намечается какое-то собственное событие, мы вносим в график, чтобы они были в курсе, чтобы не было накладок. У нас "Квартал" все же в приоритете, у нас есть контракт. Если какое-то событие, то у нас они на первом месте. Поэтому какие-то свои даты вносим в график и спасибо им также, потому что идут на встречу. Они смотрят график каждого из нас и смотрят съемки или выступление благотворительное, они ставят в пустое окно. Это тоже с их стороны немало", — отметила Адамчук.

Актрисы
Актрисы "Женского Квартала"

Рассказала артистка и о том, выплачивают ли им в "Женском Квартале" зарплату, поскольку все концерты "Квартала" благотворительные.

"Символическую зарплату получаю. Никто ничего не выбивал. Их инициатива. Мы очень благодарны. Приходят ли деньги с каналов сейчас, продают ли они благотворительные концерты, я не знаю. В основном мой заработок, это я сама. У меня есть СПД. Слава богу, есть какая-то возможность сейчас выступать, где-то зарабатывать. Оплачивать налоги. Но, я рада, что с "Кварталом" у нас есть движуха", — сказала Адамчук.

Марта Адамчук в
Марта Адамчук в "Женском Квартале" / Фото: Пресс-служба студии "Квартал 95"

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Дата публикации
Просмотры
1369
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