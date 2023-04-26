Звезда "Женского Квартала" Машлятина отрезала длинные волосы и шокировала прической "под мальчика"

Звезда "Женского Квартала" Александра Машлятина рассказала, как пыталась попасть в ТрО, ради кого ездила на первую линию фронта и почему решила отрезать свои роскошные волосы.

В программе ЖВЛ Машлятина рассказала, что однажды они с родителями решили записаться в ТрО.

"Мои родители взяли паспорта, и мы с ними пошли подавать документы в ТрО. К сожалению, нас не взяли. Я посмотрела на то безумное количество людей, которые стояли в очереди и пошла по знакомой схеме: я только спросить. Подошла к военному, спрашиваю: "А как и сколько людей вы принимаете?" Он говорит: "Нет смысла стоять, ждать, вряд ли мы столько людей примем", — поделилась Александра.

Но старший брат актрисы Алексей все же взял в руки оружие и пошел в ВСУ.

"Это очень тяжело и страшно, ведь они много дней были на нуле, без связи. Я собирала деньги для его подразделения на тепловизоры. Однажды мы вдвоем с мамой решили поехать на первую линию фронта к нему и отвезти тепловизор лично. Я долго не хотела брать маму с собой, говорю: "Мама, ну, ты понимаешь, там могут быть обстрелы. Если что, надо в какую-нибудь канаву будет прыгать. Как ты прыгнешь? У тебя больная спина". Но мама была непоколебима", — говорит актриса.

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Для брата Александры визит мамы с сестрой стал неожиданным.

"Я очень смеялась над диалогом Леши со своими побратимами. Это было примерно так: "Леша, к тебе мама приехала", а он: "Мама, блин, у меня здесь пацаны, я вообще-то воюю", — говорит Машлятина. "Мы приехали к нему где-то в 13:00, сфотографировались и он начал нас выталкивать. Мы говорили ему: "Не выталкивай нас, мы еще хотим побыть с тобой, мы к тебе приехали". Он очень за нас волновался".

К тому же Александра рассказала, что полномасштабная война отразилась на ее внешнем виде, именно поэтому она решила отрезать свои роскошные волосы.

Александра Машлятина / Фото: instagram.com/mashliatina

Александра Машлятина / Фото: instagram.com/mashliatina

"Война так передается, что тебе хочется как-то отождествлять свое внутреннее состояние, свой вид с тем, что происходит снаружи, поэтому я решила сделать короткую прическу. Во-вторых, я всегда хотела попробовать что-то новое. А чего нет? Делай с собой, что хочешь. Я самостоятельная девочка и решила подстричь себя сама. Это было очень смешно. Я ножницами подстриглась, а потом уже, когда пришло время машинки, я два дня не могла стричься дальше, потому что все было очень неровно. Показала свою прическу маме и она сказала: "я тоже так хочу". Поэтому я подстригла и ее", — рассказала актриса.

Напомним, ранее звезда "Женского Квартала" Марта Адамчук призналась, выплачивают ли ей зарплату во время войны.

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