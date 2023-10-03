Звезда "Женского квартала" Машлятина в купальнике посветила стройной фигурой

Звезда "Женского Квартала" Александра Машлятина посветила стройной фигурой в купальнике.

Пикантный снимок артистка опубликовала в Instagram-stories. На фото знаменитость позировала в розовом бикини. Машлятина отдыхала возле бассейна, лежала на шезлонге и демонстрировала стройное и накачанное тело, а также длинные ножки.

Пикантный кадр Александра опубликовала не просто так. Знаменитость хотела привлечь внимание подписчиков к своему сбору средств на авто для ВСУ. В обмен на снимок в купальнике артистка попросила пользователей перевести деньги на джип для украинских защитников.

Александра Машлятина / Фото: instagram.com/mashliatina

"Уважаемые подписчики! Надо тачка. Пикап есть! Это мое фото в купальнике. Теперь нужно собрать на джип", — отметила Александра.

Напомним, недавно блогерша Юлия Верба похвасталась фигурой в купальнике с откровенными вырезами. Знаменитость продемонстрировала пышные формы, когда отдыхала в сауне.

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