Звезда "Женского Квартала" намекнула на помолвку с младшим на четыре года бойфрендом

Александра Машлятина / © instagram.com/mashliatina

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Звезда "Женского Квартала", юмористка Александра Машлятина намекнула на кардинальные изменения в личной жизни.

Провокационные слухи вызвал ее недавний пост в Instagram. Машлятина опубликовала редкое фото со своим младшим на четыре года избранником, фотографом Иваном Кабанковым. На черно-белом кадре внимательные поклонники сумели разглядеть одну интересную деталь - кольцо на безымянном пальце правой руки актрисы, которая просто сияет от счастья.

Александра Машлятина с избранником / © instagram.com/mashliatina

После этого в комментариях фаны Машлятиной начали засыпать ее не только комплиментами, но и поздравлениями со статусом невесты. Между тем звезда решила не раскрывать всех карт сразу и оставила под постом короткую подпись: "Ой, что это происходит?". И одновременно догадки пользователей ни подтвердила, ни опровергла. Интересно, что ранее знаменитость только говорила, что готова к замужеству и ожидает признания избранника. Поэтому, похоже, мечта таки воплотилась.

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Отметим, об отношениях Александры Машлятиной и Ивана Кабанкова известно довольно мало. Сколько они вместе — неизвестно, ведь оба не любят афишировать личную жизнь. Правда, актриса выдала тайну о романе в начале 2025 года. Однако можно предположить, что они вместе с 2023 года, ведь встречали Новый 2024 год в статусе пары с семьей Машлятиной.

Напомним, недавно модель из "Топ-модели по-украински" Маргарита Верховцева совершила каминг-аут и также намекнула на помолвку с девушкой.