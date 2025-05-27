Звезда "Женского квартала" Никитина раскрыла, какие уколы красоты делает: "Два года решалась"

Екатерина Никитина / © instagram.com/nikitkinna

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Украинская актриса и звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина поделилась откровенным признанием о своем опыте с косметологическими процедурами.

Так, в фотоблоге артистка рассказала, что недавно воплотила давнюю мечту, на которую долго не могла на на решиться - сделала ботокс лба. По словам Никитиной, на такую процедуру у нее были собственные показания.

"Я уколола лоб. Я два года не решалась на ботокс. Хотя мне это было просто необходимо", - призналась Екатерина.

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Екатерина Никитина / © instagram.com/nikitkinna

По словам актрисы, она очень осторожно отнеслась к выбору мастера - процедуру ей делала подруга, к которой она специально приехала в другой город из Киева. Никитина отметила, что доверила лицо только ей, ведь для нее важно, чтобы все было максимально безопасно и качественно. Поэтому получила удовлетворительный результат.

Екатерина Никитина / © instagram.com/nikitkinna

Впрочем, она заранее предусмотрела волну хейта, которая может политься на нее в Сети. Поэтому сразу в сторис обратилась к критикам ее решения и посоветовала отписаться от ее страницы в соцсети, чтобы не портить никому нервы: "Начинайте отписываться и давайте беречь свои нервы".

Напомним, недавно свою внешность проанализировал продюсер Потап. Он признал, что имеет отличное от славян лицо и разоблачил свое истинное происхождение.