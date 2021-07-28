Звезда "Женского Квартала" Никитина в бикини эротично повыгибалась на пляже

Звезда "Женского Квартала" Никитина в бикини эротично повыгибалась на пляже

Актриса продолжает делиться фото и видео из отпуска в Грузии.

Звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина, которая недавно засветила аппетитные ягодицы в розовом бикини, продолжает будоражить воображение поклонников.

На этот раз артистка поделилась коротким видео, снятым во время отпуска Никитиной в Грузии, в курортном городке Батуми.

В ролике Екатерина изображена, лежа на пляже. Позади актрисы — бушует море, сгущаются тучи и бьет гроза. Никитина в это время обольстительно изгибается на камнях.

Подписчики страницы Никитиной не удержали эмоций от увиденного:

Боже, как прекрасно

Просто роскошная

Невероятная девушка

Напомним, ранее звезда "Женского Квартала" Никитина в фиолетовом бикини похвасталась аппетитными формами. Актриса поделилась соблазнительным снимком.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку