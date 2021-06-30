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Звезда "Женского Квартала" Никитина в фиолетовом бикини похвасталась аппетитными формами

Звезда "Женского Квартала" Никитина в фиолетовом бикини похвасталась аппетитными формами

instagram.com/nikitkinna

Актриса поделилась соблазнительным снимком.

Звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина, которая недавно взбудоражила воображение поклонников пикантным видео, показала фанатам стройную талию.

Так, в своем фотоблоге актриса разместила фотографию на которой изображена в соблазнительном фиолетовом бикини. Екатерина позирует улыбающейся на фоне моря.

© instagram.com/nikitkinna
instagram.com/nikitkinna

"Лечу на встречу приключениям! Сегодня начинается моя спонтанная поездка", — коротко подписала пост под фото Никитина.

Поклонники Екатерины не упустили возможность сделать ей комплименты и отметили, что звезда имеет роскошную фигуру.

  • Фигура непревзойденная!
  • Красавица
  • Как королева, идет сквозь волны

Напомним, ранее звезда "Женского Квартала" Никитина поделилась соблазнительными фотографиями. На которых позировала в красном платье с высокими разрезами.