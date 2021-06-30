Звезда "Женского Квартала" Никитина в фиолетовом бикини похвасталась аппетитными формами

Актриса поделилась соблазнительным снимком.
Звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина, которая недавно взбудоражила воображение поклонников пикантным видео, показала фанатам стройную талию.
Так, в своем фотоблоге актриса разместила фотографию на которой изображена в соблазнительном фиолетовом бикини. Екатерина позирует улыбающейся на фоне моря.
"Лечу на встречу приключениям! Сегодня начинается моя спонтанная поездка", — коротко подписала пост под фото Никитина.
Поклонники Екатерины не упустили возможность сделать ей комплименты и отметили, что звезда имеет роскошную фигуру.
- Фигура непревзойденная!
- Красавица
- Как королева, идет сквозь волны
Напомним, ранее звезда "Женского Квартала" Никитина поделилась соблазнительными фотографиями. На которых позировала в красном платье с высокими разрезами.