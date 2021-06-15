Звезда "Женского Квартала" Никитина в красном платье с разрезами показала ножки и стройную фигуру

Актриса поделилась соблазнительными кадрами.

Звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина, которая недавно взбудоражила воображение фанатов фотосессией топлес в поле, поделилась новым соблазнительным фото.

Так, на странице в Instagram Никитина разместила несколько фотографий, на которых позирует в обольстительном красном платье с высокими разрезами. Актриса изображена на снимках с распущенными волосами в украшениях и в черных босоножках.

instagram.com/nikitkinna

instagram.com/nikitkinna

Поклонники Екатерина не пренебрегли возможностью засыпать ее комплиментами.

Красавица

Очень сексуально

Какая огненная девушка

Тебе очень идет красный

Напомним, ранее звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина похвасталась фотографиями в обольстительном красном купальнике на отдыхе в Турции. Актриса представила себя спасательницей Малибу.

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