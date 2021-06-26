Звезда "Женского Квартала" Никитина в красном секси-купальнике позировала мокрой у бассейна

Актриса взбудоражила воображение поклонников соблазнительным видео.
Звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина, которая недавно в красном платье с разрезами похвасталась длинными ножками и стройной фигурой, поделилась обольстительным видео.
На странице в Instagram актриса опубликовала ролик, на котором мокрой эффектно выходит из бассейна. В посте Екатерина предстает в соблазнительном красном сплошном купальнике.
Поклонники звезды не упустили возможность сделать ей комплименты и отметили, что у нее просто невероятно роскошные формы.
- Твое обаяние и красота затмили все!
- Какая грация!
- Какая горячая девушка
Напомним, недавно Екатерина Никитина взбудоражила воображение фанатов откровенными фотографиями. Так, актриса устроила себе фотосессию, где позировала топлесс в поле.