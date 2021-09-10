Звезда "Женского Квартала" Никитина в купальнике похвасталась упругими ягодицами

Актриса игриво покрутилась на камеру.

Звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина снова похвасталась подтянутой фигурой.

Так, актриса разместила на своей странице в Instagram ролик, где попозировала в купальнике. На видео знаменитость сначала появилась завернутая в белое полотенце, а когда сняла его — покрутилась на камеру в черном сплошном купальном наряде. Екатерина посветила упругими ягодицами.

"Бэм!!! В Грибовке на фестивале ловлю последние теплые деньки! Невероятная атмосфера", — поделилась юмористка.

Со своей стороны, поклонники оценили фигуру красавицы в комментариях.

Крутяк! Огненная

Очень красивая

Красавица

Супер

Напомним, не так давно Никитина в бикини эротично повигибалась на пляже. Актриса показала фото и видео из отпуска в Грузии.

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