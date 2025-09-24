Звезда "Женского квартала" Никитина в нижнем белье посветила стройной фигурой: "Настроение раздражать вас"

Екатерина Никитина / © instagram.com/nikitkinna

Украинская актриса и звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина похвасталась своей стройной фигурой.

Пикантной фотографией знаменитость поделилась в Instagram. Как отметила знаменитость, она решила опубликовать кадр по случаю последних теплых дней. К слову, вскоре погода будет прохладной, поэтому фигуру будет скрывать немалое количество одежды.

Поэтому, Екатерина Никитина в нижнем белье посветила своим очень сильно подтянутым и стройным телом. Актриса сделала фото в зеркале, когда, вероятно, была на процедурах красоты. Также знаменитость отметила, что кого-то подобные снимки будут раздражать, а кого-то, возможно, смотивируют совершенствоваться.

Екатерина Никитина / © instagram.com/nikitkinna

"Настроение раздражать вас или мотивировать, сами выбирайте свой вариант. Последний теплый день. Раздевайтесь, потому что завтра начнем очень плотно одеваться", - отметила знаменитость.

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук в нижнем белье похвасталась своей очень сильно стройной фигурой. Кстати, знаменитость похудела на восемь килограммов и уже раскрыла, как ей это удалось.