Звезда "Женского квартала" Никитина в слезах сделала важное заявление: "У меня тоже куча проблем"

Екатерина Никитина / © instagram.com/nikitkinna

Украинская актриса и звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина неожиданно показалась в слезах.

Знаменитость опубликовала в Instagram кадры, где она плачет. Артистка поделилась, что в ее жизни тоже не все идеально. Она также устает, у нее есть различные проблемы, она сомневается в себе и своих решениях. Но актриса сделала важное заявление. Знаменитость говорит, что это нормально, когда в жизни есть проблемы. Более того, все пережитые трудности дают толчок покорять новые вершины.

"Я тоже устаю и у меня есть куча проблем. У меня тоже не получается с первого раза. Я тоже сомневаюсь в себе и тоже имею неуверенность. Я тоже постоянно дискутирую в голове, туда ли я иду. Я не прошу жалеть меня. Это этап, который проходят все. Я хочу поддержать каждого и каждую. Вы не одни - каждый был на дне, и это нормально. Иногда важно опуститься на самое дно, чтобы оттолкнуться!" - говорит артистка.

Екатерина Никитина советует прекратить сравнивать свою жизнь с другими, ведь за идеальной картинкой скрываются множество различных моментов, в том числе и сложных. Главное - двигаться дальше и не опускать рук. Поэтому, актриса показалась в слезах, чтобы и другие понимали, что у всех в жизни бывают проблемы.

"Главное - прекратить сравнивать себя и свою жизнь с чужой. У каждого свой индивидуальный путь. Ты не знаешь, что люди проходят, чтобы быть там, где они есть. Вам этого не покажут. Вы видите только финальную картинку. Помните об этом! Заботьтесь о себе. Выбирайте себя, а не чужую жизнь! Проявить свою слабость - это самый высокий показатель силы!" - подытожила актриса.

