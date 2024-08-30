Звезда "Женского Квартала" Никитина впервые показала своего возлюбленного и как отдыхает с ним в Одессе

Актриса "Женского Квартала" Екатерина Никитина рассекретила подробности личной жизни.

В частности, в своем Instagram впервые засветила своего избранника. Вероятно, мужчину зовут Павел и именно о нем весной этого года рассказывала Екатерина. Еще тогда она признавалась, что больше года находится в отношениях с коллегой со съемочной площадки юмористического шоу. Во время отдыха в Одессе Никитина впервые показала его и то, как они вместе развлекаются во время отпуска. Так, на кадрах возлюбленный Никитиной берет ее на руки и дурачится.

Екатерина Никитина с избранником / Фото: instagram.com/nikitkinna

Екатерина Никитина с избранником / Фото: instagram.com/nikitkinna

Екатерина Никитина с избранником / Фото: instagram.com/nikitkinna

"Всегда так, когда говорю ну давай снимем что-нибудь", — с юмором написала знаменитость.

Также артистка показала их рутину и как они вместе шли на тренировку в спортзал.

Екатерина Никитина с избранником / Фото: instagram.com/nikitkinna

"Приехали на отдых и все равно нашли, где потренироваться. Заниматься вместе – я это люблю", – поделилась Екатерина.

Напомним, недавно серьезные изменения в личной жизни произошли у звезды "Крепостной" актрисы Анастасии Нестеренко. Знаменитость вышла замуж за актера из "Киборгов" Константина Темляка, который ныне служит в рядах ВСУ.

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