Звезда "Женского Квартала" Никитина закрутила новый роман и впервые рассказала о возлюбленном

Екатерина также рассказала о проблемах в отношениях и как их решала.
Актриса "Женского Квартала" Екатерина Никитина впервые рассказала о новом избраннике.
Так, Екатерина призналась, что уже больше года ее сердце не свободно. Ее бойфрендом стал коллега со съемочной площадки юмористического шоу по имени Павел.
"Уже где-то больше года вместе. Паша. Он из сферы юмора. Он больше из авторской группы. Мы познакомились на футболе. Это тот человек, с которым я лет семь пересекалась в компаниях", - рассказала актриса в интервью Славе Демину.
Также Екатерина призналась, что на ранних этапах романа у нее возникли проблемы с частыми ссорами с возлюбленным, поэтому она обращалась за помощью к психотерапевту. И это, по словам юмористки, помогло спасти ситуацию:
"Если быть откровенной, то я пошла к психотерапевту, чтобы не разойтись с ним. Я дошла до того момента, когда три-четыре месяца и я снова начинаю ссориться. Но мне все так нравится, я не хочу расставаться, но мне неприятно, я не могу справиться со своими эмоциями. В голове было много вопросов", - призналась артистка.
Напомним, недавно блогер и ведущая Рамина Эсхакзай впервые после разрыва отношений с известным адвокатом закрутила новый роман и намекнула, чем занимается ее бойфренд.
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