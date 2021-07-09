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Звезда "Женского Квартала" Никитина засветила аппетитные ягодицы в розовом бикини

Звезда "Женского Квартала" Никитина засветила аппетитные ягодицы в розовом бикини

instagram.com/nikitkinna

Актриса наслаждается отдыхом в Грузии.

Звезда "Женского Квартала", актриса Екатерина Никитина поделилась свежими фотографиями из своего отпуска в Грузии.

Любительница спорта Никитина имеет безупречную фигуру, поэтому не упускает случая часто ее демонстрировать своим фолловерам в Instagram. На этот раз артистка похвасталась формами в обольстительном розовом бикини.

© instagram.com/nikitkinna
instagram.com/nikitkinna

Пляжный наряд Никитиной идеально подчеркнул ее аппетитные формы. Поклонники актрисы не удерживаются эмоций, и засыпали Екатерину комплиментами:

© instagram.com/nikitkinna
instagram.com/nikitkinna
  • Если есть что-то прекраснее пива, то это ты
  • Вах, какая красавица
  • Прекрасный купальничек для соблазнения друга

Напомним, ранее звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина в фиолетовом бикини похвасталась аппетитными формами. Актриса поделилась соблазнительным снимком.