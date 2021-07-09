Звезда "Женского Квартала" Никитина засветила аппетитные ягодицы в розовом бикини

Актриса наслаждается отдыхом в Грузии.

Звезда "Женского Квартала", актриса Екатерина Никитина поделилась свежими фотографиями из своего отпуска в Грузии.

Любительница спорта Никитина имеет безупречную фигуру, поэтому не упускает случая часто ее демонстрировать своим фолловерам в Instagram. На этот раз артистка похвасталась формами в обольстительном розовом бикини.

instagram.com/nikitkinna

Пляжный наряд Никитиной идеально подчеркнул ее аппетитные формы. Поклонники актрисы не удерживаются эмоций, и засыпали Екатерину комплиментами:

instagram.com/nikitkinna

Если есть что-то прекраснее пива, то это ты

Вах, какая красавица

Прекрасный купальничек для соблазнения друга

Напомним, ранее звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина в фиолетовом бикини похвасталась аппетитными формами. Актриса поделилась соблазнительным снимком.

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