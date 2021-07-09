Звезда "Женского Квартала" Никитина засветила аппетитные ягодицы в розовом бикини

Актриса наслаждается отдыхом в Грузии.
Звезда "Женского Квартала", актриса Екатерина Никитина поделилась свежими фотографиями из своего отпуска в Грузии.
Любительница спорта Никитина имеет безупречную фигуру, поэтому не упускает случая часто ее демонстрировать своим фолловерам в Instagram. На этот раз артистка похвасталась формами в обольстительном розовом бикини.
Пляжный наряд Никитиной идеально подчеркнул ее аппетитные формы. Поклонники актрисы не удерживаются эмоций, и засыпали Екатерину комплиментами:
- Если есть что-то прекраснее пива, то это ты
- Вах, какая красавица
- Прекрасный купальничек для соблазнения друга
Напомним, ранее звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина в фиолетовом бикини похвасталась аппетитными формами. Актриса поделилась соблазнительным снимком.