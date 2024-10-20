Звезда "Женского Квартала" окрестила 7-месячного первенца и показала фото из таинства в храме

Актриса "Женского Квартала" и "Лиги Смеха" Алина Блажкевич окрестила 7-месячного сына Андрея.

В своем фотоблоге звезда поделилась фото из храма и показала, как прошло таинство крещения. На изображениях позирует муж Блажкевич, близкие и друзья. Алина рассказала, что окрестила сына в Киеве 12 октября. Крестными родителями мальчика стали друзья пары. По словам актрисы, все прошло в очень уютной атмосфере, которая умиляла всех присутствующих.

Алина Блажкевич с близкими во время крещения сына / Фото: instagram.com/alinablazhkevych

Алина Блажкевич с близкими во время крещения сына / Фото: instagram.com/alinablazhkevych

Алина Блажкевич с близкими во время крещения сына / Фото: instagram.com/alinablazhkevych

"12 октября в Свято-Николаевском храме наш Андрюша крестился. Я, возможно, становлюсь все более сентиментальным человеком, но это был прекрасный день. Этот день идет в сокровищницу воспоминаний и занимает там почетное место. Мы не прихожане этого храма. Мы сейчас вообще не можем отнести себя к слову "прихожане". Но тем не менее, было понимание, что мы хотим присоединить Андрея к духовным традициям наших семей… А конкретно я хотела, чтобы у моего мальчика был ангел-хранитель. Ощущение после всего – благодарность", - растрогала Блажкевич.

Алина Блажкевич с мужем во время крещения сына / Фото: instagram.com/alinablazhkevych

Алина Блажкевич с близкими во время крещения сына / Фото: instagram.com/alinablazhkevych

Алина Блажкевич с близкими во время крещения сына / Фото: instagram.com/alinablazhkevych

Напомним, недавно Юрий Горбунов показался с женой Екатериной Осадчей и сразу двумя их подросшими сыновьями на милом фото.

Читайте также: