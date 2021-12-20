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Звезда "Женского Квартала" Оруджова похвасталась пышной грудью в платье с откровенным декольте

Звезда "Женского Квартала" Оруджова похвасталась пышной грудью в платье с откровенным декольте

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Звезда "Женского Квартала" Оруджова похвасталась пышной грудью в платье с откровенным декольте

Анастасия Оруджова / instagram.com/orudjova_nastya

Актриса похвасталась прелестями.

Звезда "Женского Квартала" Анастасия Оруджова похвасталась своими роскошными формами.

В фотоблоге участница шоу "Танцы со звездами"  запостила серию снимков, на которых соблазнительно позировала в роскошном черном платье с глубоким декольте. Так, фигуристая актриса засветила пышную грудь.

Анастасия Оруджова / © instagram.com/orudjova_nastya
Анастасия Оруджова / instagram.com/orudjova_nastya

Свой образ юмористка дополнила макияжем, укладкой и стильными украшениями.

Анастасия Оруджова / © instagram.com/orudjova_nastya
Анастасия Оруджова / instagram.com/orudjova_nastya

"Эй! Это просто я! Стою такая… Только проснулась! Что?" – подписала публикацию она.

В ответ пользователи сравнили артистку с богиней.

  • Господи, что это за богиня?
  • Горячо
  • Вау! Бесподобная
  • Просто богиня

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