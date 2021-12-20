Звезда "Женского Квартала" Оруджова похвасталась пышной грудью в платье с откровенным декольте

Актриса похвасталась прелестями.

Звезда "Женского Квартала" Анастасия Оруджова похвасталась своими роскошными формами.

В фотоблоге участница шоу "Танцы со звездами" запостила серию снимков, на которых соблазнительно позировала в роскошном черном платье с глубоким декольте. Так, фигуристая актриса засветила пышную грудь.

Анастасия Оруджова / instagram.com/orudjova_nastya

Свой образ юмористка дополнила макияжем, укладкой и стильными украшениями.

Анастасия Оруджова / instagram.com/orudjova_nastya

"Эй! Это просто я! Стою такая… Только проснулась! Что?" – подписала публикацию она.

В ответ пользователи сравнили артистку с богиней.

Господи, что это за богиня?

Горячо

Вау! Бесподобная

Просто богиня

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