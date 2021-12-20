Звезда "Женского Квартала" Оруджова похвасталась пышной грудью в платье с откровенным декольте

Актриса похвасталась прелестями.
Звезда "Женского Квартала" Анастасия Оруджова похвасталась своими роскошными формами.
В фотоблоге участница шоу "Танцы со звездами" запостила серию снимков, на которых соблазнительно позировала в роскошном черном платье с глубоким декольте. Так, фигуристая актриса засветила пышную грудь.
Свой образ юмористка дополнила макияжем, укладкой и стильными украшениями.
"Эй! Это просто я! Стою такая… Только проснулась! Что?" – подписала публикацию она.
В ответ пользователи сравнили артистку с богиней.
- Господи, что это за богиня?
- Горячо
- Вау! Бесподобная
- Просто богиня
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