Звезда "Женского Квартала" Оруджова полностью обнажилась и прикрылась только полотенцем

Актриса взбудоражила воображение поклонников.

Звезда "Женского Квартала" Анастасия Оруджова удивила поклонников неожиданной фотосессией.

Так, артистка поделилась с фанатами в Instagram бэкстейджем с пикантных съемок, во время которых полностью обнажилась. В коротком видео фигуристая Настя сидит на стуле полностью обнаженной, прикрываясь лишь полотенцем и руками.

Настя Оруджова / instagram.com/orudjova_nastya

"Совсем скоро новый сезон "Женского Квартала" на 1+1. Будет жарко. Как минимум, у меня там сгибались оба колена, я считаю, это секси", — прокомментировала откровенные съемки Оруджова.

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Как сообщила актриса, фотосет проходил еще до того, как она получила серьезную травму колена. Напомним, это произошло во время участия Оруджовой в проекте "Танцы со звездами". Из-за травмы артистка была вынуждена покинуть танцевальное шоу преждевременно.

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