Звезда "Женского Квартала" похвасталась упругими ягодицами топлесс

Актриса "Женского Квартала" Екатерина Никитина решила взбудоражить воображение своих поклонников пикантным фото.

На странице в Instagram артистка разместила атмосферную черно-белую фотографию, где позирует на кровати. Никитина лежит на животе, Екатерина изображена топлесс и демонстрирует упругие ягодицы.

Под фото актриса поразмыслила о том, как бы писала о бессоннице французская писательница Дельфин де Виган, если бы это было наше время:

"Бессонница – это плата за богатое воображение. Дельфин де Виган". Если бы она писала это сейчас, то там было бы примерно так: "Бессонница – это когда у тебя *бнутый сосед, запускающий в твою страну "шахеды", ракеты и все, что летит, а твои героические ПВО их сбивают, и ты всю ночь слышишь фейерверки и молишься! Как же я начала ценить сон.Это просто... Я безгранично благодарна и готова каждый день говорить "спасибо" нашим ПВО", – написала под фото Никитина.

Екатерина Никитина / Фото: instagram.com/nikitkinna

Поклонники артистки, в свою очередь, завалили ее оригинальными комплиментами: "Очень красивая", "Красивые, однако, грустные ягодицы", "Никитина! Так нельзя! То номер с танцем в "Квартале"... То сейчас фото... Что ты делаешь?! Но твоя буква "р" сексуальная, даже с тобой голой рядом не стоит".

Напомним, ранее своими красивыми формами похвасталась актриса Ксения Мишина. Звезда позировала в монокини в одном из спа-отелей у бассейна.

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