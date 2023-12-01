Звезда "Женского Квартала" публично признался, что изменил в отношениях и объяснил, почему это сделал

Украинский актер и юморист, звезда "Женского Квартала" Владимир Шумко впервые публично признался, что изменял.

По словам артиста, к измене он относится очень плохо и от этого больно обоим. Шумко вспоминает, что это был один из самых трудных периодов в его жизни. Также юморист ответил, что побудило его изменить:

"У меня это было по пьяни. Не знаю, возможно чего-то искал… Знаешь, когда привыкаешь к чему-то или, возможно, перестаешь ценить. Или, может быть, тебе человек понравился чем-нибудь. Хотя на данный момент вообще не понимаю чем, как и что. Какая-то была очень тупая ситуация", – признался Шумко в программе "Слава+".

Владимир Шумко / Фото: instagram.com/vovashumko

Он не стал говорить, изменил ли в предыдущих отношениях или нынешней жене, с которой семь лет в браке. Но отметил, что ему очень стыдно за ситуацию.

"Никто меня не накажет хуже, чем я сам себя накажу. Я очень долго не мог прийти в себя", – поделился артист.

Владимир Шумко с женой / Фото: instagram.com/vovashumko

Также Шумко считает, что об измене обязательно следует сказать любимому человеку, чтобы понять вместе, почему так произошло. Ведь, по мнению актера, в измене виноваты оба – и тот, кто это сделал, и тот, кому изменили:

"Правда – это сила. Нужно сказать, чтобы понять. Тем более если ты хочешь дальше с человеком жить и ты его любишь. Чтобы понять, почему так произошло. В такой ситуации оба виноваты, что так произошло", – объяснил Шумко.

А на вопрос, поняли ли они с тем человеком, которому он изменил, артист ответил: "Да".

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