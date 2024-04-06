Звезда "Женского Квартала" рассекретила, сколько зарабатывает ежемесячно и что ей приносит доход

Актриса "Женского Квартала" Екатерина Никитина поделилась, сколько зарабатывает ежемесячно и что ей приносит доход во время войны.

Так, Екатерина признается, что ее заработки значительно отличаются от довоенного периода. Сейчас они стали меньше, как и количество съемок "Квартала". По словам Никитиной, ее заработок нестабильный и колеблется в зависимости от количества ежемесячных съемок шоу. Если распределить сумму собранную за съемку в юмористическом проекте на 12 месяцев, то получится менее 40 тыс. грн. Знаменитость также добавила, что с рекламой на ее странице в соцсетях ей все же удается достичь 40 тыс. грн, хотя объясняет, что эта сумма иногда может быть меньше.

Екатерина Никитина / Фото: instagram.com/nikitkinna

"У нас же не так много съемок сейчас. Раньше - да. Если разбить оплату на весь год, то раньше да (зарабатывала около тысячи долларов - прим. ред.), сейчас нет. Если "Квартал" и реклама, то где-то 40 тыс. грн. Точно не больше, а может, и меньше", - призналась Екатерина в интервью Славе Демину.

Напомним, недавно бывший муж певицы Анны Тринчер, блогер Александр Волошин, также рассекретил свои заработки и признался, как в Киеве купил три квартиры.

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